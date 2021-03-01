Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан рассказал о своем восстановлении. После аварии на «Гран-при Бахрейна» гонщик до сих пор залечивает ожоги.

«Все хорошо. На левой руке есть небольшой пластырь, который мне не мешает за рулем, но надевать и снимать перчатки — неприятно. Левую перчатку не снимаю. Но в целом все нормально.

Я активно тренируюсь в зале, держу мышцы в тонусе. Но настоящая тренировка происходит только в кокпите, за рулем болида», — цитирует Грожана Racefans.net.

В ноябре 2020 года французский гонщик попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон.