Мазепин — о скандальном видео: «Для меня это стало важным опытом»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин впервые публично отреагировал на скандал, который вызвало его видео, опубликованное в Instagram в конце 2020 года.

«В первую очередь, хочу сказать, что я повел себя неправильно, — цитирует россиянина ESPN. — И я полностью ответственен за произошедшее.

Для меня это стало важным опытом. И я с уверенностью могу сказать, что многое осознал, благодаря этому случаю.

Конечно, я не горжусь случившимся. Но можно научиться на своих ошибках».

В декабре 2020 года Мазепин опубликовал у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. Видео распространилось в интернете и вызвало скандал. В сети появилась петиция с призывом лишить россиянина места в «Формуле-1», которая собрала несколько десятков тысяч подписей.

Мазепин начнет выступления за «Хаас» с сезона-2021. Его партнером по команде станет Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.