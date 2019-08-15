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«Гран-при Бразилии» останется в Интерлагосе

15 августа 2019, 21:21

Мэр Сан-Паулу Жоао Дориа заявил, что «Гран-при Бразилии» и дальше будет проходить в Интерлагосе.

«В Рио-де-Жанейро очень хотят провести гонку, но мы не позволим «Формуле-1» уйти. Мы уже достигли соглашения с Liberty Media, так что «Гран-при Бразилии» останется в Сан-Паулу», — приводит слова Дориа Reuters.

По информации бразильских СМИ, представители трассы в Сан-Паулу хотят продлить контракт на проведение гонок «Формлы-1» на 10 лет.

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