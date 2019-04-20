Герхард Бергер: "Использование "Феррари" командной тактики сейчас неприемлемо"

Бывший пилот "Формулы-1" Герхард Бергер считает, что "Феррари" поступила неправильно на "Гран-при Китая". Итальянская команда использовала командную тактику в пользу Себастьяна Феттеля в ущерб Шарлю Леклеру.

– Смешно разыгрывать карту "этот опытный, а другой нет, поэтому мы отдадим предпочтение тому, у кого больше опыта". Пусть они соревнуются на трассе, – цитирует F1i Бергера. – Как бы я ни ценил Феттеля, как бы ни относился к нему хорошо, я понимаю, что Леклер вполне способен выиграть чемпионат, если машина ему позволит. Я не против использования командных приказов, но не в первой или второй гонке сезона. Это неприемлемо.