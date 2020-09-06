Завершилась гонка на «Гран-при Италии». Победителем стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

В тройку лучших также вошли Карлос Сайнс («Макларен») и Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).

Еще один представитель «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят попал в очки, заняв девятое место. Лидер сезона Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» шел на первом месте, но из-за штрафа в 10 секунд стал только седьмым. Еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас стал пятым. На четвертом месте Ландо Норрис из «Макларена».

Отметим, что до финиша не добрались оба пилота «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер, а также гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете. Вторым идет Боттас, третьим — Ферстаппен.

Италия

Чемпионат мира

8-й этап

«Гран-при Италии»

1. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 36.39.174

2. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — отставание 0,415

3. Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) — 3,358

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,000

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 7,108

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 8,391

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 17,245

8. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 18,691

9. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 22,208

10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 23,224

11. Николас Латифи (Канада, Williams) — 32,876

12. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 35,164

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 36,312

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 36,593

15. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 37,533

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 55,199

Не финишировали: Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 164. 2. Валттери Боттас — 117. 3. Макс Ферстаппен — 110. 4. Лэнс Стролл — 57. 5. Ландо Норрис — 57. 6. Александр Албон — 48. 7. Шарль Леклер — 45. 8. Пьер Гасли — 43. 9. Карлос Сайнс — 41. 10. Даниэл Риккьярдо — 41. 11. Серхио Перес — 34. 12. Эстебан Окон — 30. 13. Себастьян Феттель — 16. 14. Нико Хюлькенберг — 6. 15. Даниил Квят — 4. 16. Антонио Джовинацци — 2. 17. Кевин Магнуссен — 1. 18. Кими Райкконен — 0. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 281. 2. Red Bull — 158. 3. McLaren — 98. 4. Racing Point — 82. 5. Renault — 71. 6. Ferrari — 61. 7. AlphaTauri — 47. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0