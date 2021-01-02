Гасли положительно оценил опыт работы с Квятом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о совместной работе с бывшим партнером по команде Даниилом Квятом.

«Мы отлично провели последние полтора года. Мы с Квятом подталкивали друг друга вперед, работая вместе. Уверен, что мы помогли команде своим опытом и помогли ей сделать шаг вперед», — приводит PlanetF1 слова Гасли.

Гасли и Квят вместе выступали за «Альфа Таури» с 2019 по 2020 год. Российский пилот покинул команду, его место с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.