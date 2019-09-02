Фредерик Вассер: «Ферстаппен в Спа поступил глупо»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер обвинил пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена в столкновении с Кими Райкконеном. Инцидент произошел на первом круге гонки «Гран-при Бельгии». В результате аварии голландец сошел с дистанции, а гонка финна была испорчена.

— Я не знаю, что случилось с Ферстаппеном, — цитирует Motorsport Вассера. — Он вынырнул из ниоткуда. Перед торможением он был даже позади Переса. И попытался опередить сразу две машины в первом повороте. Это глупо. Потому что в Спа можно обгонять, только когда у тебя есть для этого место. После этой аварии машина Кими была полностью повреждена, не хватало половины днища.