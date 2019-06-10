Франц Тост: "Квят провел фантастическую гонку"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост прокомментировал результат Даниила Квята на "Гран-при Канады". Россиянин занял 10-ю позицию.

– С начала уик-энда наша скорость была не на том же уровне, на каком была в Монако, – цитирует Тоста официальный сайт команды. – Инженеры и гонщики проделали хорошую работу, чтобы компенсировать дефицит. Даниил провел фантастическую гонку и хорошо защитил свою позицию от Переса на старте, а ближе к финишу гонки сумел поднять скорость. Думаю, это был максимум, чего мы могли здесь добиться. Нам нужно проанализировать данные и выяснить, где мы теряли время в Канаде по сравнению с остальными.