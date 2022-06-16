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Вольфф: «Льюис Хэмилтон сейчас находится в лучшей форме в своей карьере»

Руководитель «Мерседес» считает, что Льюис Хэмилтон находится в лучшей форме в своей карьере
Иван Торопцев
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф считает, что гонщик команды Льюис Хэмилтон в данный момент находится в лучшей форме за всю карьеру в «Формуле-1».

«Не думаю, что Льюис теряет уверенность в своих силах. Как по мне, он сейчас в своей лучшей форме в карьере. Хэмилтон доминировал в конце прошлого сезона вплоть до гонки в Абу-Даби. Нельзя растерять мастерство за четыре месяца.
Как мне кажется, оба наших гонщика: и Льюис, и Джордж Расселл — очень профессионально подходят к делу. Мы дали им не самые идеальные болиды, каждый из пилотов старается помочь в развитии машины. В плане настроек они двигаются в разных направлениях, Хэмилтон вновь экспериментировал во время этапа в Азербайджане, но так не может продолжаться в долгосрочной перспективе. Пока наши болиды недостаточно хороши для борьбы за лидерство, поэтому трудно говорить, что Расселл полностью переигрывает Хэмилтона или наоборот. Мы видели, что делал Льюис в Барселоне, мы знаем, насколько он гениален. Мне нравится, что он работает вместе с Джорджем, что они оба стараются вернуть команду в лидеры», — приводит PlanetF1 слова Вольффа.

37-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». После восьми гонок сезона-2022 британец занимает 6-е место в личном зачете с 62 очками. Лучшим результатом пилота является 3-е место на «Гран-при Бахрейна», также он дважды занимал четвертую строчку: в Австралии и в Азербайджане.

Следующий этап сезона-2022 пройдет с 17 по 19 июня в Канаде.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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