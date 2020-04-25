«Формула-1» получила финансовую поддержку в размере 1,4 миллиарда долларов

Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», из-за пандемии коронавируса была вынуждена перераспределить денежные средства, чтобы иметь возможность выделить финансовую помощь в размере 1,4 миллиарда долларов, сообщает Daily Mail. Сумма будет разделена на несколько частей, одна из которых поможет поддерживать платежеспособность команд чемпионата.

Сезон 2020 года чемпионата мира в классе машин «Формула-1» до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый — в Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок.

Ранее в СМИ сообщалось, что команды теряют в среднем около $ 5 млн в месяц из-за остановки соревновательного процесса.