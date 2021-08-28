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«Формула-1» перенесла этапы в Турции, Мексике и Бразилии

14:59
«Формула-1» перенесла этапы в Турции, Мексике и Бразилии. Фото Getty Images
«Формула-1» перенесла этапы в Турции, Мексике и Бразилии. Фото Getty Images
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«Формула-1» на своем официальном сайте опубликовала изменения в календаре, связанные с отменой «Гран-при Японии» из-за пандемии коронавируса. Этап должен был пройти с 8 по 10 октября, однако теперь вместо 23 гонок в сезоне осталось 22 гонки.

«Гран-при Турции», который должен был пройти 1-3 октября, займет место «Гран-при Японии» в календаре. Этапы в Мексике и Бразилии перенесены на неделю позже. Теперь они пройдут 5-7 ноября и 12-14 ноября соответственно.

«Гран-при США» (22 по 24 октября), Нидерландов (3-5 сентября), Италии (10-12 сентября) и России (24-26 сентября) пройдут в запланированные сроки.

Место этапа, который пройдет 19-21 ноября, будет объявлено позднее. Завершится сезон гонками в Саудовской Аравии (3-5 декабря) и в ОАЭ (10-12 декабря).

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Роман Шишов все материалы автора

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