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Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бельгии», Мазепин — 19-й

14:37
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
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На «Гран-при Бельгии» завершилась третья практика тренировочной сессии.

Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1:56,924), на втором месте его напарник Серхио Перес (1:57,871), замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (1:57,996). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.

Во второй практике Ферстаппен также стал первым, Мазепин — 19-й.

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Сергей Разин все материалы автора

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