Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бельгии», Мазепин — 19-й
14:37
На «Гран-при Бельгии» завершилась третья практика тренировочной сессии.
Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1:56,924), на втором месте его напарник Серхио Перес (1:57,871), замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (1:57,996). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.
Во второй практике Ферстаппен также стал первым, Мазепин — 19-й.
Verstappen is quickest heading into qualifying ?#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/uiHqVgxDW1— Formula 1 (@F1) August 28, 2021
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