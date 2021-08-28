На «Гран-при Бельгии» завершилась третья практика тренировочной сессии.

Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1:56,924), на втором месте его напарник Серхио Перес (1:57,871), замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (1:57,996). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.

Во второй практике Ферстаппен также стал первым, Мазепин — 19-й.