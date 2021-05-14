«Формула-1» опубликовала расписание первого этапа со спринтерской гонкой

«Формула-1» опубликовала расписание первого этапа чемпионата со спринтерской гонкой.

Первая спринт-гонка в «Формуле-1» состоится на «Гран-при Великобритании». В пятницу, 16 июля состоится первая свободная практика (16.30 мск), после чего пройдет квалификация (20.00 мск). На субботу, 17 июля назначены вторая свободная практика (14.00 мск) и спринтерская гонка (18.30 мск). В воскресенье, 18 июля состоится гонка (17.00 мск).

Friday qualifying in the evening ?

Sprint qualifying debuts Saturday ?



Check out the full timetable for track sessions at this year's British Grand Prix ??#F1 https://t.co/7aO2XOesxT — Formula 1 (@F1) May 14, 2021

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля и станет 10-м этапом сезона-2021 «Формулы-1».