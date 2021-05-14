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«Формула-1» опубликовала расписание первого этапа со спринтерской гонкой

17:44
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«Формула-1» опубликовала расписание первого этапа чемпионата со спринтерской гонкой.

Первая спринт-гонка в «Формуле-1» состоится на «Гран-при Великобритании». В пятницу, 16 июля состоится первая свободная практика (16.30 мск), после чего пройдет квалификация (20.00 мск). На субботу, 17 июля назначены вторая свободная практика (14.00 мск) и спринтерская гонка (18.30 мск). В воскресенье, 18 июля состоится гонка (17.00 мск).

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля и станет 10-м этапом сезона-2021 «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-session-times-revealed-for-first-race-weekend-with-sprint.62gmDsSx1H90RYGj1lbbaZ.html

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