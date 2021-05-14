Мик Шумахер считает, что «Хаас» скоро сможет бороться за выход во второй сегмент квалификации

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер заявил, что его команда скоро сможет бороться за выход во второй сегмент квалификации.

«Я считаю, что нам по силам быть на равных с «Уильямс». Если мы не сможем этого сделать, то очень расстроимся. Мы стараемся, как можем, впереди еще будут трассы, на которых все может пойти в нашу пользу. В Испании нам удалось показать хорошее время в квалификации, хотя это и был не самый сильный этап в нашем исполнении. Мы были близки к Кими Райкконену, это радует. Надеюсь, что на ближайших этапах мы сможем попасть во второй сегмент квалификации», — приводит GPFans слова Шумахера.

Во второй сегмент квалификации проходят 15 лучших гонщиков по итогам первого сегмента. Мик Шумахер и Никита Мазепин, выступающие за «Хаас», еще ни разу в нынешнем сезоне не смогли подняться выше 18-го места в квалификационных заездах.