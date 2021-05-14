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Мик Шумахер считает, что «Хаас» скоро сможет бороться за выход во второй сегмент квалификации

19:58
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер заявил, что его команда скоро сможет бороться за выход во второй сегмент квалификации.

«Я считаю, что нам по силам быть на равных с «Уильямс». Если мы не сможем этого сделать, то очень расстроимся. Мы стараемся, как можем, впереди еще будут трассы, на которых все может пойти в нашу пользу. В Испании нам удалось показать хорошее время в квалификации, хотя это и был не самый сильный этап в нашем исполнении. Мы были близки к Кими Райкконену, это радует. Надеюсь, что на ближайших этапах мы сможем попасть во второй сегмент квалификации», — приводит GPFans слова Шумахера.

Во второй сегмент квалификации проходят 15 лучших гонщиков по итогам первого сегмента. Мик Шумахер и Никита Мазепин, выступающие за «Хаас», еще ни разу в нынешнем сезоне не смогли подняться выше 18-го места в квалификационных заездах.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/64806/schumacher-q2-goal-totally-realistic-after-williams-fight/

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