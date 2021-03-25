Формула-1
Новости
Календарь гонок Команды Пилоты Кубок конструкторов Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин считает, что в сезоне-2021 «Хаас» будет бороться только с «Уильямсом»

17:45
Теги:

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин выразил мнение, что в сезоне-2021 команда будет соревноваться только с «Уильямсом».

«По итогам предсезонных тестов мне видится, что мы будем бороться с «Уильямсом», – цитирует ТАСС Мазепина.

Ранее пресс-служба «Формулы-1» опубликовала рейтинг команд перед началом нового сезона, в котором поставила «Хаас» на последнее место.

Пилоты «Хаас» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер дебютируют в этом году в «Формуле-1». По результатам трех дней тестов в Бахрейне они показали 14-й и 15-й результат соответственно.

Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10996135

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...