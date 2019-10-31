«Формула-1» объявила об изменениях в регламенте на 2021 год и обещает более плотную борьбу

На официальном сайте «Формулы-1» появилась информация о ряде изменений в регламенте, которые вступят в силу с 2021 года.

1. Болиды станут более привлекательными.

Указано, что с 2021 года болиды будут существенно отличаться от нынешних. В частности, у них будет более широкий корпус, упрощенные передние антикрылья и увеличенные задние, упрощенная подвеска и колеса с 18-дюймомыми дисками. В описании правил указано, что это сделает машины более «сексуальными». Колесные диски же предлагают снарядить светодиодной панелью, которая будет передавать данные для болельщиков.

New car

New rules

New cost cap



F1 is about to change ??https://t.co/k90tvqNSZc — Formula 1 (@F1) October 31, 2019

2. Более плотная борьба

Организаторы отмечают, что была проведена серьезная работа, чтобы борьба между гонщиками была более плотной. Ключом к этому было нахождение решения проблемы потери прижимной силы, которую испытывают нынешние болиды, следуя за соперником. В настоящий момент машина теряет 40 процентов прижимной силы, находясь за другим болидом. С 2021 года потери по этому показателю упадут до 5-10 процентов.

What's actually changing in 2021? Take a look ??#F12021 — Formula 1 (@F1) October 31, 2019

3. Ограничение расходов

Впервые в истории «Формулы-1» ограничение расходов. Оно составит 175 миллионов долларов на команду в год и не будет включать расходы на зарплаты гонщиков, маркетинг и топ-3 сотрудника в каждой команде.

4.Меньше обновлений, больше стандартных деталей и ограничений на компоненты

Организаторы, помимо финансовых ограничений, анонсируют также в технической и спортивной части. Так, ограничивается количество обновлений на болиде в течение гоночного уик-энда и аэродинамических обновлений на протяжении сезона, что уменьшит расходы на апгрейды и, по задумке организаторов, сделает шансы команд более равными. Также будут введены некоторые стандартизированные детали (например, топливподкачивающие насосы), детали, которые должны иметь предписанную конструкцию. Будет больше ограничений на замену определенных деталей, таких как, например, тормозные колодки. Например, на сезон будет разрешено использовать шесть экземпляров выхлопной трубы. Количество разрешенных элементов силовой установки не изменится

Check out some of the major differences on the 2021 car...#F12021 pic.twitter.com/zL2kmSPTqa — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 31, 2019

5. Новый формат гоночного уик-энда.

Изменения коснутся только пресс-конференций. Они теперь будут проходить не в четверг, а в пятницу перед первой и второй свободной практикой. Все остальное будет проходить, как и раньше. Кроме того, все команды должны будут провести не менее двух тренировочных сессий в течение года, используя пилотов, которые участвовали в двух или меньше Гран-при, что дает больше шансов молодому поколению проявить себя.

6. Новые правила закрытого парка

Болиды будут находится в режиме закрытого парка с третьей свободной практики. При этом к субботней квалификации им нужно будет вернуться к предыдущей конфигурации и убрать аэродинамические элементы, которые использовались во время тренировки.