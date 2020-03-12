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«Формула-1», ФИА и власти Мельбурна обсуждают, что делать после того, как в «Макларене» обнаружили коронавирус

16:13

Руководство «Формулы-1» сообщило, что обсуждает варианты развития событий после того, как стало известно, что один из сотрудников «Макларена» заражен коронавирусом. Британская команда снялась с «Гран-при Австралии».

— «Формула-1», Международная автомобильная федерация (ФИА) и власти Мельбурна обсуждают дальнейшие шаги после того, как «Макларен» снялся с «Гран-при Австралии», — говорится в заявлении руководства «Формулы-1». — Наш приоритет — безопасность фанатов, команд и персонала, работающего на трассе.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, первая сессия свободных заездов должна начаться в пятницу, в 4.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что власти Мельбурна готовы отменить этап «Формулы-1» в случае, если подтвердится хотя бы один случай заболевания коронавирусом в любой из команд-участниц.

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