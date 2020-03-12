«Формула-1», ФИА и власти Мельбурна обсуждают, что делать после того, как в «Макларене» обнаружили коронавирус

Руководство «Формулы-1» сообщило, что обсуждает варианты развития событий после того, как стало известно, что один из сотрудников «Макларена» заражен коронавирусом. Британская команда снялась с «Гран-при Австралии».

— «Формула-1», Международная автомобильная федерация (ФИА) и власти Мельбурна обсуждают дальнейшие шаги после того, как «Макларен» снялся с «Гран-при Австралии», — говорится в заявлении руководства «Формулы-1». — Наш приоритет — безопасность фанатов, команд и персонала, работающего на трассе.

Formula 1 and the FIA have have been coordinating with all the relevant authorities on the next steps. Our priority is the safety of the fans, the teams and all personnel at the race. — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, первая сессия свободных заездов должна начаться в пятницу, в 4.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что власти Мельбурна готовы отменить этап «Формулы-1» в случае, если подтвердится хотя бы один случай заболевания коронавирусом в любой из команд-участниц.