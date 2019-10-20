Флавио Бриаторе: «Алонсо ошибается меньше, чем Феттель. Фернандо стал бы чемпионом с «Феррари»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено»? Флавио Бриаторе раскритиковал пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Он считает, что Фернандо Алонсо на его месте стал бы чемпионом.

— От гонщика зависит очень многое. Фернандо смог бы завоевать титул с «Феррари» в 2018 году, — цитирует Бриаторе Motorsport. — Просто потому, что он совершает меньше ошибок, чем Феттель. Опять же, Льюис Хэмилтон столь хорош именно потому, что он совершает мало ошибок. Плюс «Мерседес» делает отличную работу как команда — не говоря уже о том, что у них прекрасная машина.

Себастьян Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Он ни разу не выиграл чемпионский титул с командой.