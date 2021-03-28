Феттель заявил, что не задумывается о завершении карьеры
13:17
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что не задумывается о завершении карьеры.
«Астон Мартин» — долгосрочный проект, и мне это импонирует. Я чувствую себя достаточно молодым, чтобы выступать в «Формуле-1?. Думаю, у меня впереди еще как минимум 5 лет», — приводит GrandPX слова Феттеля.
Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1». 33-летний немец выступает в «Королевских гонках» с 2007 года.
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/vettel-sees-five-more-years-in-f1-ahead-of-him/
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