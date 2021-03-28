Формула-1
Новости
Календарь гонок Команды Пилоты Кубок конструкторов Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Феттель заявил, что не задумывается о завершении карьеры

13:17
Теги:

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что не задумывается о завершении карьеры.

«Астон Мартин» — долгосрочный проект, и мне это импонирует. Я чувствую себя достаточно молодым, чтобы выступать в «Формуле-1?. Думаю, у меня впереди еще как минимум 5 лет», — приводит GrandPX слова Феттеля.

Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1». 33-летний немец выступает в «Королевских гонках» с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/vettel-sees-five-more-years-in-f1-ahead-of-him/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...