Риккардо выразил сомнения в гоночном темпе «Феррари»
13:31
Гонщик «Макларен» Даниэль Риккардо выразил сомнения в мощности гоночного темпа «Феррари».
«Леклер проехал отличный круг в квалификации, он и в прошлом году показывал себя, но хватит ли ему темпа в гонке? Я не уверен. Да, в «Феррари» поработали над машиной, возможно, в гонке будут 2-3 интересных схватки», — приводит Motorsportweek слова Риккардо.
Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск). Риккардо стартует с 6-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/03/28/ricciardo-eyes-vulnerable-gasly-at-bahrain-gp-start/
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