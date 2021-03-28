Формула-1
Новости
Календарь гонок Команды Пилоты Кубок конструкторов Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Риккардо выразил сомнения в гоночном темпе «Феррари»

13:31
Теги:

Гонщик «Макларен» Даниэль Риккардо выразил сомнения в мощности гоночного темпа «Феррари».

«Леклер проехал отличный круг в квалификации, он и в прошлом году показывал себя, но хватит ли ему темпа в гонке? Я не уверен. Да, в «Феррари» поработали над машиной, возможно, в гонке будут 2-3 интересных схватки», — приводит Motorsportweek слова Риккардо.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск). Риккардо стартует с 6-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/03/28/ricciardo-eyes-vulnerable-gasly-at-bahrain-gp-start/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...