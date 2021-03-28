Риккардо выразил сомнения в гоночном темпе «Феррари»

Гонщик «Макларен» Даниэль Риккардо выразил сомнения в мощности гоночного темпа «Феррари».

«Леклер проехал отличный круг в квалификации, он и в прошлом году показывал себя, но хватит ли ему темпа в гонке? Я не уверен. Да, в «Феррари» поработали над машиной, возможно, в гонке будут 2-3 интересных схватки», — приводит Motorsportweek слова Риккардо.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск). Риккардо стартует с 6-й позиции.