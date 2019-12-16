Четырехкратный чемпион мира и пилот «Феррари» Себастьян Феттель поставил себе оценку за прошедший сезон по 10-балльной шкале. Он занял пятое место в личном зачете.

- Я не был достаточно хорош для 8, 9 или 10, — цитирует Феттеля Motorsport со ссылкой на Blick. - Ставить себе 5 все же будет жестковато. Так что я остановлюсь на 6 или 7.

Мой сезон не был идеальным. Значение имели самые небольшие вещи. Мы не смогли набрать очки, которые должны были. Конечно, я не удовлетворен, я должен совершенствоваться. Соперничать с Шарлем в 2020 году легче не станет. И новое поколение уже вовсю подгоняет. Шарль, Макс, Эстебан, Ландо, Алекс, Джордж, Пьер

Что бы я положил под елку для Леклера, Хэмилтона, Ферстаппена и Райкконена? Шарль как мой напарник получит от меня подарок. Какой именно, я пока не могу здесь раскрыть, потому что тогда не получится сюрприза. Льюис, Макс и Кими получат от меня открытки, как в прошлом году. А я, как всегда, не получу от них ответа.