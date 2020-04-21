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Феттель отказался подписывать контракт с «Феррари» на ухудшенных условиях

10:33
Себастьян Феттель. Фото Reuters
Себастьян Феттель. Фото Reuters
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Пилот Себастьян Феттель отказывается продлевать контракт с «Феррари», утверждает Sky Italia.

Текущий контракт немца со «Скудерией» истекает в конце 2020 года. Итальянская команда предложила Феттелю продлить соглашение еще на один год с понижением зарплаты, но он отказался.

Итальянские СМИ утверждают, что «Феррари» предлагает Феттелю лишь 12 миллионов евро в год. А по действующему контракту его зарплата составляет 40 миллионов.

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