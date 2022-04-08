Феттель оштрафован за езду на скутере после первой практики «Гран-при Австралии»

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель оштрафован на 5000 евро за езду на скутере после остановки на трассе во время первой практики в Мельбурне.

Болид немецкого пилота остановился на трассе из-за проблем с силовой установкой, после чего Феттель досматривал остаток сессии с обочины.

«В конце сессии пилот искал способ вернуться на свой пит. Маршал был на месте со скутером. Феттель спросил, может ли он сесть за руль скутера, чтобы вернуться. Маршал согласился. Себастьян сел, ожидая, что маршал сядет за ним. Когда тот не сел, он отправился в пит один, не получив на это предварительного разрешения. Тем временем маршал пытался связаться с диспетчером гонки для получения инструкций», — говорится в заявлении стюардов.

Феттель вернулся на трассу в эти выходные после того, как пропустил первые два этапа сезона «Формулы-1» из-за положительного теста на коронавирус.

Немец не смог проехать ни одного круга во время второй практики, так как механики работали над его машиной.

Завтра, 9 апреля, на «Гран-при Австралии» в Мельбурне пройдет третья практика и квалификация.