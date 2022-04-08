Леклер: «Обновленная трасса в Мельбурне стала намного быстрее и довольно скользкой»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о первых тестах перед «Гран-при Австралии».

«Это очень сложная трасса, она стала намного быстрее. Довольно скользкая, наверное, потому что мы не ездили по ней два года, и здесь не проходили другие гонки. Нужно немного времени, чтобы состояние трассы улучшилось и появилось оптимальное сцепление для квалификации. В целом это был довольно позитивный день для нас, но сложный», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Также Леклер высказался о борьбе с командой «Ред Булл».

«Я думаю, что уже они могут показать больше, чем-то, что было сегодня. Следующая гонка будет очень близкой, нам придется максимально использовать машину, чтобы стартовать с поула в воскресенье», — добавил гонщик.

Леклер в первой пятничной практике занял второе место, во второй — первое. Его напарник Карлос Сайнс в первой сессии показал лучшее время, а во второй стал третьим.

Завтра, 9 апреля, на третьем этапе «Формулы-1» в Мельбурне пройдет третья практика и квалификация.