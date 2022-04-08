Ферстаппен: «Ред Булл» немного отстаем от «Феррари», но думаю, что мы еще можем приблизиться к ним»

Ферстаппен считает, что «Ред Булл» еще может приблизиться к «Феррари»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги первого дня практик «Гран-при Австралии».

«Думаю, что в первой практике и в начале второй нам не хватало баланса. Затем на последнем круге мы немного изменили машину, и я почувствовал себя намного лучше.

Мы немного отстаем от «Феррари», но я думаю, что можем приблизиться к ним. Они все еще быстры, но в долгосрочной перспективе для нас все выглядит довольно стабильно и неплохо, так что я доволен. Мы движемся в правильном направлении, и надеемся, что сможем внести небольшие коррективы к завтрашней сессии", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Голландский гонщик в первой пятничной практике занял четвертое место, во второй — второе. Его напарник Серхио Перес в первой сессии показал третье время, а во второй — пятое.

Завтра, 9 апреля, на третьем этапе «Формулы-1» в Мельбурне пройдет третья практика и квалификация.