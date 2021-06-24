Феттель не жалеет о том, что не стал возвращаться в «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что не жалеет о том, что не стал возвращаться в «Ред Булл».

«Я не сожалею о том, что не вернулся в «Ред Булл». Возможно, такой возможности и не было. Я решил начать новый путь с новой командой. Я доволен тем, что мы делаем с «Астон Мартин». На самом деле, в глубине души я все еще переживаю за «Ред Булл». Я очень рад, что Серхио Перес получил место в этой команде, потому что он действительно этого заслужил. Перес уже 10 лет показывает свой уровень и заслужил шанс выступать в хорошей машине», — приводит Racingnews365 слова Феттеля.

Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год. В этой команде немец 4 раза стал чемпионом «Формулы-1».