На трассе в Абу-Даби изменят 11 поворотов перед гонкой «Формулы-1»
Конфигурация трассы «Яс-Марина» в Абу-Даби (ОАЭ) будет изменена перед гонкой сезона-2021 «Формулы-1», сообщает официальный сайт гоночной серии.
Изменения затронут 11 поворотов. Будет убрана шикана (5-й и 6-й повороты), шпилька (7-й поворот) будет расширена. 11-й, 12-й, 13-й и 14-й повороты заменят на один профилированный поворот, а скорость в 17-м, 18-м, 19-м и 20-м поворотах увеличится благодаря изменению радиусов. Изменения в 17-м повороте дадут гонщикам больше возможностей для обгона, а изменения в 20-м повороте позволят пилотам проходить его на максимальной скорости.
More here on the proposed changes to three sections of the track ??#AbuDhabiGP ?? #F1https://t.co/8ACSFeWcBy— Formula 1 (@F1) June 24, 2021
«Гран-при Абу-Даби» станет заключительным этапом сезона-2021 «Формулы-1» и пройдет с 10 по 12 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.revealed-the-track-changes-aimed-at-improving-overtaking-at-abu-dhabis-yas.rejS8Xxbgoom5yPUInsek.html
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