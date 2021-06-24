На трассе в Абу-Даби изменят 11 поворотов перед гонкой «Формулы-1»

Конфигурация трассы «Яс-Марина» в Абу-Даби (ОАЭ) будет изменена перед гонкой сезона-2021 «Формулы-1», сообщает официальный сайт гоночной серии.

Изменения затронут 11 поворотов. Будет убрана шикана (5-й и 6-й повороты), шпилька (7-й поворот) будет расширена. 11-й, 12-й, 13-й и 14-й повороты заменят на один профилированный поворот, а скорость в 17-м, 18-м, 19-м и 20-м поворотах увеличится благодаря изменению радиусов. Изменения в 17-м повороте дадут гонщикам больше возможностей для обгона, а изменения в 20-м повороте позволят пилотам проходить его на максимальной скорости.

More here on the proposed changes to three sections of the track ??#AbuDhabiGP ?? #F1https://t.co/8ACSFeWcBy — Formula 1 (@F1) June 24, 2021

«Гран-при Абу-Даби» станет заключительным этапом сезона-2021 «Формулы-1» и пройдет с 10 по 12 декабря.