Ферстаппен прокомментировал свои слова о том, что он быстрее Хэмилтона

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое высказывание о главном сопернике за чемпионский титул «Формулы-1» пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

Ранее 23-летний нидерландец заявил, что будь они на одинаковых болидах с Хэмилтоном, то он бы в любом случае опередил его на пару десятых секунд.

«Я тогда просто ответил, ведь он постоянно говорит, что у «Ред Булл» более быстрый болид, — цитирует Ферстаппена Crash. — Вот я и ответил, что был бы рад поменяться болидами, чтобы проверить это.

Все это просто обмен высказываниями, что абсолютно нормально. Нужно верить в свои способности. Я верю, что быстрее всех, но и он думает о том же. Наверное, другие пилоты, Ландо Норрис и Шарль Леклер, придерживаются аналогичного мнения».

20 июня Ферстаппен стал победителем «Гран-при Франции», Хэмилтон финишировал на второй позиции.