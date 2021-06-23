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Ферстаппен прокомментировал свои слова о том, что он быстрее Хэмилтона

20:30
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое высказывание о главном сопернике за чемпионский титул «Формулы-1» пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. 

Ранее 23-летний нидерландец заявил, что будь они на одинаковых болидах с Хэмилтоном, то он бы в любом случае опередил его на пару десятых секунд.

«Я тогда просто ответил, ведь он постоянно говорит, что у «Ред Булл» более быстрый болид, — цитирует Ферстаппена Crash Вот я и ответил, что был бы рад поменяться болидами, чтобы проверить это.

Все это просто обмен высказываниями, что абсолютно нормально. Нужно верить в свои способности. Я верю, что быстрее всех, но и он думает о том же. Наверное, другие пилоты, Ландо Норрис и Шарль Леклер, придерживаются аналогичного мнения».

20 июня Ферстаппен стал победителем «Гран-при Франции», Хэмилтон финишировал на второй позиции. 

 

Дополнительная информация:

https://www.crash.net/f1/interview/981385/1/max-verstappen-exclusive-mindset-f1-champion-waiting

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