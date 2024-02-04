Феттель может рассмотреть возможность возвращения в «Формулу-1»

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель может заменить пилота Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», сообщает F1-insider.

По данным источника, в данной ситуации Феттель вполне может передумать по поводу своего решения пока не возобновлять карьеру и занять место в «Мерседесе» в 2025 году.

Сообщается, что исполнительный директор команды Тото Вольфф, когда его ранее спрашивали о кандидатуре Феттеля, заявлял: «Я считаю, что Себастьян принял решение, что он больше не хочет этим заниматься. Но как друг, я регулярно общаюсь с ним. Последний раз мы разговаривали буквально на днях, но не по поводу того, будет ли он снова за рулем».

36-летний Феттель покинул «Формулу-1» по окончании сезона-2022.