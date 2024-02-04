Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

4 февраля, 15:49

Феттель может рассмотреть возможность возвращения в «Формулу-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель может заменить пилота Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», сообщает F1-insider.

По данным источника, в данной ситуации Феттель вполне может передумать по поводу своего решения пока не возобновлять карьеру и занять место в «Мерседесе» в 2025 году.

Сообщается, что исполнительный директор команды Тото Вольфф, когда его ранее спрашивали о кандидатуре Феттеля, заявлял: «Я считаю, что Себастьян принял решение, что он больше не хочет этим заниматься. Но как друг, я регулярно общаюсь с ним. Последний раз мы разговаривали буквально на днях, но не по поводу того, будет ли он снова за рулем».

36-летний Феттель покинул «Формулу-1» по окончании сезона-2022.

Источник: F1-insider
Формула-1
Мерседес
Себастьян Феттель
1
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вильнев: «Результаты «Феррари» теперь ничего не значат для Сайнса, атмосфера не будет спокойной»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости