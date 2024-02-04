Вильнев: «Результаты «Феррари» теперь ничего не значат для Сайнса, атмосфера не будет спокойной»

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев считает, что у «Феррари» могут возникнуть проблемы с атмосферой в команде в сезоне-2024.

«Сайнс в этой ситуации в большом проигрыше, потому что его переговорная сила с Audi или кем-либо еще теперь, очевидно, намного ниже.

Сайнс не будет заинтересован в командной игре. Результаты «Феррари» для него ничего не значат, только его результат будет иметь значит. Он должен бороться за лучший контракт. Возможно, пытаться победить Леклера», – сказал Вильнев в интервью La Gazzetta dello Sport.

1 февраля «Феррари» объявила, что подписала контракт с Льюисом Хэмилтоном. Британец присоединится к команде в 2025 году. В связи с этим Сайнс покинет «Скудерию» после окончания сезона-2024.