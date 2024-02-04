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4 февраля, 13:41

Вильнев: «Результаты «Феррари» теперь ничего не значат для Сайнса, атмосфера не будет спокойной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев считает, что у «Феррари» могут возникнуть проблемы с атмосферой в команде в сезоне-2024.

«Сайнс в этой ситуации в большом проигрыше, потому что его переговорная сила с Audi или кем-либо еще теперь, очевидно, намного ниже.

Сайнс не будет заинтересован в командной игре. Результаты «Феррари» для него ничего не значат, только его результат будет иметь значит. Он должен бороться за лучший контракт. Возможно, пытаться победить Леклера», – сказал Вильнев в интервью La Gazzetta dello Sport.

1 февраля «Феррари» объявила, что подписала контракт с Льюисом Хэмилтоном. Британец присоединится к команде в 2025 году. В связи с этим Сайнс покинет «Скудерию» после окончания сезона-2024.

 

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
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