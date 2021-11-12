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Льюис Хэмилтон выступит на «Гран-при Бразилии» в специальном шлеме, посвященном Айртону Сенне

18:03
Шлем Льюиса Хэмилтона. Фото Instagram
Шлем Льюиса Хэмилтона. Фото Instagram
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет выступать на «Гран-при Бразилии» в специальном шлеме, который посвящен известному бразильскому гонщику Айртону Сенне.

В дизайне шлема были использованы фирменные для Сенны желто-зеленые цвета. Фото выложила команда «Мерседес» в Instagram-аккаунте.

Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Айртон Сенна является трехкратным чемпионом «Формулы-1». Он погиб 1 мая 1994 года в аварии на «Гран-при Сан-Марино» в Имоле.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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