Льюис Хэмилтон выступит на «Гран-при Бразилии» в специальном шлеме, посвященном Айртону Сенне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет выступать на «Гран-при Бразилии» в специальном шлеме, который посвящен известному бразильскому гонщику Айртону Сенне.

В дизайне шлема были использованы фирменные для Сенны желто-зеленые цвета. Фото выложила команда «Мерседес» в Instagram-аккаунте.

Айртон Сенна является трехкратным чемпионом «Формулы-1». Он погиб 1 мая 1994 года в аварии на «Гран-при Сан-Марино» в Имоле.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.