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Сегодня, 17:54

Ферстаппен заявил, что пока не думает о чемпионском титуле

Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Австрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на «Гран-при Австрии» и заявил, что пока не думает о возможном чемпионстве в этом сезоне.

После девяти гонок нынешнего чемпионата нидерландец лидирует в личном зачете с 229 очками. Его отрыв от партнера по команде Серхио Переса, идущего вторым, составляет 81 очко.

«Самым главным для меня сегодня было остаться лидером после первых кругов. После этого мы смогли вести гонку по своему сценарию. Мы решили не ехать на пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности и придерживаться своей стратегии, которая отлично сработала. Я видел, что мы набираем отрыв, поэтому понимал, что мы все равно догоним соперников. Лучшим решением было остаться на прежней стратегии.
Сейчас я не думаю о титуле и не хочу этого делать. Просто наслаждаюсь пилотированием нашего болида и работой с командой. Этапы со спринт-гонками всегда неспокойные, много что может пойти не так, но нам повезло, и многое сложилось для нас удачно. Я доволен «Гран-при Австрии». Теперь нужно сфокусироваться на следующем этапе в Сильверстоуне», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Ферстаппен — действующий чемпион «Формулы-1», он завоевывал титул в двух предыдущих сезонах. Благодаря победе в Австрии он опередил Айртона Сенну и вышел на чистое пятое место по числу выигранных гонок в истории «Формулы-1».

Следующий этап сезона пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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