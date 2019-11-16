Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии». Второе место у Себастьяна Феттеля («Феррари»), третье — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).
QUALIFYING CLASSIFICIATION— Formula 1 (@F1) November 16, 2019
Confirmation of @Max33Verstappen's second career pole!#BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/wwlmBOU8IJ
Бразилия
Чемпионат мира
20-й этап
«Гран-при Бразилии»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.07,508
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.07,631
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.07,699
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.07,728
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.07,874
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.07,935
7. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.08,837
8. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.08,854
9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.08,984
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.09,037
11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault)
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)
14. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)
15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)
16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)
17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)
19. Роберт Кубица (Польша, Williams)
20. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)