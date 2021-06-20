Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции»

Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции» признан пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

Ферстаппен стал победителем гонки. Его партнер по команде Серхио Перес занял третье место. На второй позиции Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

До предпоследнего круга Хэмилтон лидировал в гонке, но Ферстаппен обогнал его и удержал лидерство до финиша.