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Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции»

19:29
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Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции» признан пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

Ферстаппен стал победителем гонки. Его партнер по команде Серхио Перес занял третье место. На второй позиции Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

До предпоследнего круга Хэмилтон лидировал в гонке, но Ферстаппен обогнал его и удержал лидерство до финиша.

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