Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции»
19:29
Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Франции» признан пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».
A simply brilliant drive— Formula 1 (@F1) June 20, 2021
? @Max33Verstappen #FrenchGP ?? #F1DriverOfTheDay pic.twitter.com/qzv6B3M3MR
Ферстаппен стал победителем гонки. Его партнер по команде Серхио Перес занял третье место. На второй позиции Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
До предпоследнего круга Хэмилтон лидировал в гонке, но Ферстаппен обогнал его и удержал лидерство до финиша.
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