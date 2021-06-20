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Виталий Петров: «Мазепину нужен опыт и необходимо время. Есть перспективы, что все у него получится»

19:33
Никита Мазепин. Фото Reuters
Никита Мазепин. Фото Reuters
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Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал результаты «Гран-при Франции» для команды «Хаас»: Мик Шумахер финишировал 19-м, Никита Мазепин — 20-м.

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«Мазепину нужен опыт и необходимо время, — сказал Петров «СЭ». — В «Формуле-1» машины сложные, пока что-то не дается. Но в будущем есть перспективы, что все получится. У меня тоже не с первого дня получалось все гладко. Нужно время, нельзя смотреть сегодня на результаты. Нужно давать Никите шансы и ждать, что будет дальше. Давайте не будем спешить с выводами, а просто дадим ему время на изучение сложных систем в «Формуле-1». Нужно понимать, что не стоит ждать грандиозных результатов сейчас. Пока их машина не способна бороться в середнячках. Самое главное, чтобы Никита получил опыт, комфорт и удовольствие от управления»

Петров также считает, что Мазепин должен изучить свою машину, и только после этого будет улучшение результатов.

«Настройка машины под себя — это один из важнейших факторов результата. Вы садитесь за обыкновенную машину и чувствуете, что сиденье расположено слишком далеко. Вряд ли вы поедете с комфортом и удовольствием. Машины в «Формуле-1» сложные, поэтому и дается время на изучение. Возможно, скоро он поймет, что необходимо изменить. Как только Мазепин найдет изюминку, все у него получится. У меня в 2012 году была ситуация, когда мне не хватало оборотов в торможении по всему чемпионату. Спустя полгода инженеры выявили проблему, и мы вместе ее решили. После этого результаты пошли вверх», — добавил Петров.

Победителем «Гран-при Франции» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он продолжает лидировать в личном зачете, а «Ред Булл» — в Кубке конструкторов.

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