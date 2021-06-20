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Боттас: «Если бы использовал стратегию с двумя пит-стопами, мог бы бороться за подиум»

19:18
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о гонке на «Гран-при Франции». Он занял четвертое место.

«Стратегия с двумя пит-стопами была выигрышной. А команда слишком сильно сосредоточилась на тактике с одним пит-стопом. В конце гонки я просто пытался доехать до финиша. Удовольствия было мало. Да, я пытался попасть на подиум, но радости от этого не было.

Еще один уик-энд, который станет для нас уроком. Мы думали, что в более прохладную погоду шины выдержат длинную дистанцию, но этого не произошло. Если бы использовал стратегию с двумя пит-стопами, то мог бы бороться за подиум или победу», — цитирует Боттаса BBC Sport со ссылкой на Sky Sports.

Первое место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На втором месте партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54909931

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