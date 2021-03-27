Ферстаппен показал лучший результат в субботней тренировке в Бахрейне, Мазепин — 19-й
16:16
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам заключительной тренировки перед «Гран-при Бахрейна». Таким образом, 23-летний пилот стал первым во всех сессиях свободных заездов в рамках этого уик-энда.
Второй результат показал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, тройку замкнул француз Пьер Гасли из «Альфа Таури».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 19-м.
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