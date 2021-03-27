Ферстаппен о новом двигателе «Ред Булл»: «Такое ощущение, что я могу улететь на Луну!»
12:58
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от нового болида команды на сезон-2021.
«Прогресс болида и двигателя ощущается. У меня ощущение, что, если мы повернем крылья в другую сторону, то я улечу на Луну!», — приводит GPToday слова Ферстаппена.
Ферстаппен показывал лучший результат по итогам обеих сессий свободных заездов «Гран-при Бахрейна». Сегодня, 27 марта состоится квалификация, начало — в 18.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.gptoday.net/nl/nieuws/f1/261021/verstappen-lovend-over-honda-motor-ik-vlieg-er-zo-mee-naar-de-maan
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