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Ферстаппен о новом двигателе «Ред Булл»: «Такое ощущение, что я могу улететь на Луну!»

12:58
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от нового болида команды на сезон-2021.

«Прогресс болида и двигателя ощущается. У меня ощущение, что, если мы повернем крылья в другую сторону, то я улечу на Луну!», — приводит GPToday слова Ферстаппена.

Ферстаппен показывал лучший результат по итогам обеих сессий свободных заездов «Гран-при Бахрейна». Сегодня, 27 марта состоится квалификация, начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gptoday.net/nl/nieuws/f1/261021/verstappen-lovend-over-honda-motor-ik-vlieg-er-zo-mee-naar-de-maan

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