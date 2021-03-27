Шварцман занял четвертое место в первой гонке нового сезона «Формулы-2»
16:26
Новозеландский гонщик Лиам Лоусон из команды Hitech Racing выиграл первую гонку сезона-2021 «Формулы-2» «Гран-при Бахрейна».
Вторым финишировал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим — немец Давид Бекманн (Charouz Racing System).
Российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман занял четвертое место, отстав от победителя на 17 секунд.
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