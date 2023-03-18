Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Саудовской Аравии».

Он проехал лучший круг за 1 минуту 28,485 секунды.

Вторым пришел напарник Ферстаппена Серхио Перес (+0,613). Третье место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,998).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был шестым, его напарник Карлос Сайнс — 10-м. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал пятое время.

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис не участвовал в третьей практике из-за технических проблем с болидом. Ему заменяют силовую установку.

В 20.00 по московскому времени начнется квалификация.

«Гран-при Саудовской Аравии»

Джидда

3-я практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,485 (19 кругов)

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613 (14)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,998 (20)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,024 (20)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,083 (17)

6. Шарль Леклер («Феррари») +1,103 (15)

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,205 (17)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,213 (22)

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,216 (18)

10. Карлос Сайнс («Феррари») +1,276 (15)