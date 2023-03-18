Ферстаппен не смог закончить квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии» из-за технических проблем

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии».

Ферстаппен сообщил о проблеме со своей машиной на втором круге во время второго сегмента, при этом на бортовых компьютерах появилась информация о потере мощности.

На машине голландца возникли проблемы с мотором, он смог добраться до боксов, однако так и не проехал быстрый круг во втором сегменте квалификации.

На данный момент Ферстаппен начнет «Гран-при Саудовской Аравии» с 15-й строчки, без учета других штрафов, которые могут быть назначены.