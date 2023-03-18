Пилот «Альфа Таури» де Врис не участвует в третьей практике «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис не участвует в третьей практике «Гран-при Саудовской Аравии».

«К сожалению, мы обнаружили проблему в машине Ника и сейчас меняем его силовую установку. В результате он не будет участвовать в третью практику», — говорится в заявлении команды.

Третья практика началась в 16.30 по московскому времени. Сегодня, 18 марта, также пройдет квалификация. Она начнется в 20.00 мск.