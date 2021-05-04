Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Португалии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об итогах «Гран-при Португалии».

«Оглядываясь назад на «Гран-при Португалии», я должен сказать, что второе место после таких сложных нескольких дней было для нас абсолютным максимумом. Этот сезон будет долгим. И главное: мы будем бороться до конца», - написал Ферстаппен в Twitter.

Looking back at the #PortugueseGP, I have to say that finishing P2 after such a tricky few days was absolutely the maximum for us. This season is going to be long and we will be taking it one weekend at a time. And above all: we’ll keep fighting until the end ? #KeepPushing pic.twitter.com/Xvzaf9sdNy — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 4, 2021

Ферстаппен занял второе место в гонке на этапе «Формулы-1» в Португалии. Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.