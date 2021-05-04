Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Португалии»
22:22
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об итогах «Гран-при Португалии».
«Оглядываясь назад на «Гран-при Португалии», я должен сказать, что второе место после таких сложных нескольких дней было для нас абсолютным максимумом. Этот сезон будет долгим. И главное: мы будем бороться до конца», - написал Ферстаппен в Twitter.
Ферстаппен занял второе место в гонке на этапе «Формулы-1» в Португалии. Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
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