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Сегодня, 13:45

Ферстаппен поделился ожиданиями от последней гонки сезона «Формулы-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хочет завершить невероятный сезон для команды победой на «Гран-при Абу-Даби».

«Абу-Даби всегда вызывает хорошие воспоминания у меня и у команды, победа в моем первом чемпионате среди пилотов здесь — это память, которую мы никогда не забудем. Это был длинный, но успешный сезон, и я с нетерпением жду перерыва и свободного времени. Вся команда невероятно усердно работала, и все заслуживают хорошего отдыха и времени с друзьями и семьями. Это последний рывок в этом году, и я надеюсь завершить этот сезон на высоком уровне», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В этом сезоне голландец одержал 18 побед. «Гран-при Абу-Даби» пройдет с 24 по 26 ноября.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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