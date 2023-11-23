Аюму Иваса примет участие в тестах «Формулы-1» за «Альфа Таури» в Абу-Даби

«Альфа Таури» сообщила, что три пилота 28 ноября примут участие в шинных тестах, которые пройдут после «Гран-при Абу-Даби».

В тестах примет участие 22-летний японец Аюму Иваса. Пилот «Формулы-2» сядет за руль одного из болидов «Альфа Таури», в то время как вторым с утра будет управлять Даниэль Риккардо, а днем — Юки Цунода.

Также сообщается, что Иваса покинет «Формулу-2» по окончании сезона-2023 и будет выступать в японской «Супер-Формуле». Гонщик в настоящее время занимает третье место в чемпионате, одержав три победы в этом сезоне.