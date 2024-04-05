Ферстаппен победил в первой свободной практике «Гран-при Японии» «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в первой свободной практике «Гран-при Японии» «Формулы-1». Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес. Третий — гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым.
Гран-при Японии
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,056 (18 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,181 (18)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,213 (20)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,474 (18)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,487 (23)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,502 (18)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,543 (20)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,109 (23)
9. Юки Цунода («РБ») +1,174 (20)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,184 (22)
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,879 (19)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,887 (18)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,902 (19)
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,998 (17)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,999 (17)
16. Аюму Иваса («РБ») +2,047 (22)
17. Пьер Гасли («Альпин») +2,221 (23)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,582 (18)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,747 (21)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +3,148 (10)