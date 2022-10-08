Ферстаппен избежал штрафа за инцидент с Норрисом и сохранил поул на «Гран-при Японии»

Стюарды вынесли пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену предупреждение за инцидент с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом во время квалификации на «Гран-при Японии».

Нидерландец заблокировал находившемуся позади него британцу траекторию, из-за чего едва не произошло столкновение. Норрис был вынужден выехать за пределы трассы, чтобы избежать аварии.

Ферстаппен получил первое предупреждение в сезоне. Стюарды не стали штрафовать гонщика, таким образом, он сможет стартовать с первого места, которое занял в квалификации.

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Ферстаппен может досрочно стать чемпионом «Формулы-1» сезона-2022 по итогам гонки в Японии. Для этого ему нужно набрать на 8 очков больше Шарля Леклера («Феррари») и на 6 очков больше Серхио Переса («Ред Булл»). Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1» и может стать двукратным обладателем титула в этом сезоне.