Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

8 октября, 11:37

Ферстаппен избежал штрафа за инцидент с Норрисом и сохранил поул на «Гран-при Японии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Стюарды вынесли пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену предупреждение за инцидент с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом во время квалификации на «Гран-при Японии».

Нидерландец заблокировал находившемуся позади него британцу траекторию, из-за чего едва не произошло столкновение. Норрис был вынужден выехать за пределы трассы, чтобы избежать аварии.

Ферстаппен получил первое предупреждение в сезоне. Стюарды не стали штрафовать гонщика, таким образом, он сможет стартовать с первого места, которое занял в квалификации.

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Ферстаппен может досрочно стать чемпионом «Формулы-1» сезона-2022 по итогам гонки в Японии. Для этого ему нужно набрать на 8 очков больше Шарля Леклера («Феррари») и на 6 очков больше Серхио Переса («Ред Булл»). Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1» и может стать двукратным обладателем титула в этом сезоне.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
11
4
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис считает, что Ферстаппен специально заблокировал его на прогревочном круге

Риккьярдо подтвердил, что покинет «Формулу-1» в конце сезона
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости