Риккьярдо подтвердил, что покинет «Формулу-1» в конце сезона

Пилот «Макларен» Даниэль Риккьярдо подтвердил, что покинет «Формулу-1» в конце этого сезона.

Кроме того, австралиец добавил, что может вернуться в 2024 году.

«Полагаю, реальность такова, что меня не будет в 2023 году. Настало время подготовиться к сезону-2024. Считаю, могут возникнуть более подходящие возможности.

План по-прежнему подразумевает участие в «Формуле-1». На мой взгляд, это что-то вроде паузы. Я четко намерен выступать в 2024 году. Безусловно, могут появиться шансы в других сериях, однако мне кажется, что это будет отвлекать от моей цели. Повторюсь, это не то, на что я нацелен. Как бы весело ни было соревноваться где-то еще, пока я психологически не готов.

Я весьма вовлечен в «Формулу-1», и, думаю, какое-то время вне гонок пойдет на пользу. Я постараюсь этим воспользоваться, а не погружаться в другую категорию. Могу с большой уверенностью заявить, что не буду выступать где-то еще», — цитирует пилота Fox Sports.

Ранее сообщалось, что 33-летний гонщик ведет переговоры с «Мерседес» о месте резервного пилота.

Контракт Риккьярдо с «Маклареном» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

После 17-го этапа Риккьярдо находится на 11 строчке в зачете пилотов набрав 29 очков. Его напарник британец Ландо Норрис занимает седьмую позицию (100).