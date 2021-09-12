Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии» из-за технических проблем на болиде

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии».

Это связано с техническими проблемами, возникшими на болиде гонщика.

This doesn't look good for @yukitsunoda07



He's walking back to the pits and his car is being wheeled away from its starting position#ItalianGP ?? #F1 pic.twitter.com/wnjrW43CU9 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Гонка началась в 16:00 по московскому времени. Цунода должен был стартовать с пятнадцатой позиции.