Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии» из-за технических проблем на болиде
16:11
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии».
Это связано с техническими проблемами, возникшими на болиде гонщика.
Гонка началась в 16:00 по московскому времени. Цунода должен был стартовать с пятнадцатой позиции.
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