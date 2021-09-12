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Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии» из-за технических проблем на болиде

16:11
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал в гонке «Гран-при Италии».

Это связано с техническими проблемами, возникшими на болиде гонщика.

Гонка началась в 16:00 по московскому времени. Цунода должен был стартовать с пятнадцатой позиции.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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