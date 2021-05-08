Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Испании» и завоевал 100-й поул в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет стартовать в гонке на «Гран-при Испании» с первой позиции.

В квалификационной сессии британец на 0,036 секунды опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третий результат показал Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с последнего места.

Испания

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Испании»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,741

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.16,777

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.16,873

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.17,510

5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.17,580

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.17,620

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.17,622

8. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.17,701

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.18,010

10. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.18,147

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.17,974

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.7,982

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.18,079

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.18,356

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,154

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.18,556

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.18,917

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.19,117

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.19,219

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.19,807