Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Испании» и завоевал 100-й поул в карьере
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет стартовать в гонке на «Гран-при Испании» с первой позиции.
В квалификационной сессии британец на 0,036 секунды опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третий результат показал Валттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин будет стартовать с последнего места.
Испания
Чемпионат мира
4-й этап
«Гран-при Испании»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,741
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.16,777
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.16,873
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.17,510
5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.17,580
6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.17,620
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.17,622
8. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.17,701
9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.18,010
10. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.18,147
11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.17,974
12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.7,982
13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.18,079
14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.18,356
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,154
16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.18,556
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.18,917
18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.19,117
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.19,219
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.19,807
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